L’80% di ginecologi obiettori in Sicilia. Il racconto di Elisa: “Costretta ad abortire in altra regione”



In Sicilia circa l’80% dei ginecologi non pratica l’aborto. A Marsala la quota di obiettori di coscienza tocca il 100%. Il drammatico racconto di Elisa a Fanpage.it. “Quando ha capito di non potermi convincere a cambiare idea, il medico non ha neppure voluto ricevermi. Sono andata in un’altra regione sotto consiglio delle mie amiche”

