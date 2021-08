La gioia di Eleonora Giorgi: “Diventerò nonna, che bello”



È incontenibile l’entusiasmo di Eleonora Giorgi che sta per diventare nonna per la prima volta. Tra febbraio e marzo 2022 l’attrice potrà stringere tra le braccia il suo nipotino che non si sa ancora se sarà un maschietto o una femminuccia. Il figlio Paolo Ciavarro ha annunciato infatti di aspettare un bambino da Clizia Incorvaia, che su Instagram rassicura l’attrice: “Sarai una nonna fantastica”.

