La lezione dei ventenni italiani nella pandemia, che tutti fanno finta di non vedere



I ventenni italiani si sono già vaccinati quanto i 40enni e stanno raggiungendo velocemente gli over 50, nonostante il virus li colpisca molto meno. Demonizzati per movida e assembramenti, privati di socialità e istruzione, discriminati sul lavoro, indebitati fino alla testa per salvare i posti di lavoro altrui, i ventenni italiani sono la generazione da cui dovremmo tutti prendere esempio e che ci sta tirando fuori da guai. Qualcuno ha il coraggio di dirlo?

Continua a leggere



I ventenni italiani si sono già vaccinati quanto i 40enni e stanno raggiungendo velocemente gli over 50, nonostante il virus li colpisca molto meno. Demonizzati per movida e assembramenti, privati di socialità e istruzione, discriminati sul lavoro, indebitati fino alla testa per salvare i posti di lavoro altrui, i ventenni italiani sono la generazione da cui dovremmo tutti prendere esempio e che ci sta tirando fuori da guai. Qualcuno ha il coraggio di dirlo?

Continua a leggere

Continua a leggere