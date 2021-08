La notte brava di Can Yaman a Belgrado, poi il ritorno a Roma ma senza Diletta Leotta



Can Yaman si gode gli ultimi istanti lontano dagli impegni lavorativi in un locale di Belgrado, insieme ad alcuni amici. Dopo la notte brava, però, l’attore turco è diretto in Italia, dove lo aspetta il red carpet di Venezia. Intanto la storia con Diletta Leotta, stando agli ultimi indizi, sembra si sia definitivamente conclusa.

