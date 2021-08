La nuova vita di Federica Pellegrini e Matteo Giunta: “Non ci eravamo mai abbracciati in pubblico”



È un nuovo capitolo per Federica Pellegrini che, messa da parte la sua carriera sportiva dopo Tokyo 2021, si dedicherà alla sua vita privata, oggi felice al fianco di Matteo Giunta, ex allenatore e fidanzato, come ha ammesso solo di recente. “Anche se era un po’ il segreto di Pulcinella, volevamo stare tranquilli”, spiega la Pellegrini al Corriere mentre cerca di prendere le misure con la sua nuova vita: “L’altra sera ci siamo presi per mano per andare a fare la spesa e ci siamo detti “che roba strana””.

