La rinascita di Biagio: “Dicevano avrei vissuto sulla sedia a rotelle e invece cammino di nuovo”



Biagio Vitiello è un ex calciatore che nel 2015 è rimasto coinvolto in un terribile incidente: dopo il coma e oltre sette mesi in ospedale, è riuscito a rialzarsi dalla sedia a rotelle nonostante per i medici avrebbe perso l’utilizzo delle gambe. “Per me non esiste dire non ce la faccio” racconta. In seguito allo schianto, il giovane ha perso la memoria, riportando gravi ferite che ancora oggi hanno lasciato il segno.

