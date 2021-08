La Terra devastata dagli incendi, la mappa della Nasa mostra il pianeta sfigurato dai roghi



Lo scenario preoccupante che emerge dalla mappa degli incendi attualmente in corso su tutto il Globo diffusa dalla Nasa in base ai rilevamenti dei satelliti in quota. In Europa sono i paesi del sud ad essere colpiti, in testa Grecia e Sud Italia dove numerosissimi son i puntini che segnalano roghi.

