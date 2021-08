La vera storia della foto della giornalista della CNN Clarissa Ward



Clarissa Ward, giornalista della CNN, ha spiegato il “caso” delle foto con e senza velo: “Nella prima foto mi trovavo all’interno di una zona protetta. La seconda è stata scattata per le strade di Kabul dopo che era stata occupata dai talebani. Anche in precedenza, in giro per Kabul, ho sempre indossato un velo per i capelli, anche se non li coprivo totalmente e non usavo una abaya.

