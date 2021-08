La vita privata di Pietro Armenti di “Il mio viaggio a New York”: fidanzato con Martina Maceratesi



Pietro Armenti è uno dei personaggi più popolari del web: è il tour operator de “Il mio viaggio a New York”. Dal nulla, ha tirato su un’intensa attività, pubblicando due libri e diventando noto in tutto il mondo. È fidanzato con la marchigiana Martina Maceratesi, che lo accompagna in tutte le sue avventure.

Continua a leggere



Pietro Armenti è uno dei personaggi più popolari del web: è il tour operator de “Il mio viaggio a New York”. Dal nulla, ha tirato su un’intensa attività, pubblicando due libri e diventando noto in tutto il mondo. È fidanzato con la marchigiana Martina Maceratesi, che lo accompagna in tutte le sue avventure.

Continua a leggere

Continua a leggere