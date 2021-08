L’abbraccio dopo 77 anni tra il veterano Usa e i 3 bimbi italiani che ha quasi ucciso durante la guerra



La storia del veterano americano Martin Adler e dell’abbraccio a 77 anni di distanza con i i tre bambini italiani, oggi anziani, che gli avevano regalato un grande sorriso durante la guerra mondiale immortalato in una foto a lui cara. L’uomo è tornato appositamente in Italia per rivederli e con Bruno, Giuliana e Mafalda Naldi, rispettivamente di 84, 80 e 82 anni, hanno ricreato l’ormai celebre scatto mettendosi di fronte a un pannello con una gigantografia della vecchia foto.

