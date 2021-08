Lancio finisce male, Base jumper in bilico sulla parete della montagna aggrappato a un albero



Il base jumper si era appena lanciato dalla montagna in Trentino quando qualcosa è andato storto: la vela si è attorcigliata su se stessa e l’uomo si è ritrovato contro la roccia a circa metà parete. Per sua fortuna è atterrato dove sorgeva un piccolo albero, tra i pochi che riescono a crescere in parete, a cui è rimasto aggrappato per tutto il tempo dei soccorsi.

