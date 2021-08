L’appello di pediatri e ginecologi: “Subito vaccino Covid a donne incinte e bimbi, sono a rischio”



Arriva da pediatri e ginecologi l’appello al ministero della Salute perché si acceleri la vaccinazione anti-Covid per donne in gravidanza e bambini di età superiore ai 12 anni. Gli esperti esprimono preoccupazione per i possibili rischi di contagio da parte di queste categorie. Esperti chiedono di coordinare la campagna in modo centralizzato veicolando un’informazione corretta su questi temi.

