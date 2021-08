Le barriere di plastica nei ristoranti non servono e rischiano di essere dannose



Secondo diversi studi raccolti dal New York Times in un approfondito articolo sull’utilizzo e l’utilità delle barriere di plastica all’interno di negozi e uffici, questi divisori sarebbero inefficaci nel bloccare la diffusione del Coronavirus e in parte anche dannose. “Se le persone interagiscono per più di pochi minuti, probabilmente sono esposte al virus indipendentemente dalla barriera che li divide”.

Continua a leggere



Secondo diversi studi raccolti dal New York Times in un approfondito articolo sull’utilizzo e l’utilità delle barriere di plastica all’interno di negozi e uffici, questi divisori sarebbero inefficaci nel bloccare la diffusione del Coronavirus e in parte anche dannose. “Se le persone interagiscono per più di pochi minuti, probabilmente sono esposte al virus indipendentemente dalla barriera che li divide”.

Continua a leggere

Continua a leggere