Le prime foto di Victoria dei Maneskin con la sua ragazza, il tenero bacio in sella al motorino

Ha solo 21 anni ma le idee ben chiare su chi vuole essere e sulle libertà alle quali non vuole rinunciare. “La prima volta che ho provato sentimenti per una ragazza è stato disorientante”, ha raccontato Victoria De Angelis bassista dei Maneskin, “Oggi vivo la mia sessualità in maniera naturale e libera”. Su Diva e Donna le prime foto di Victoria insieme alla sua presunta fidanzata, che la stringe in un tenero bacio tra le strade di Roma.

