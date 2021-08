Lecce, donna partorisce in casa, tenta di uccidere la figlia poi la abbandona in giardino



Una donna pugliese di 34 anni è stata arrestata dai carabinieri per il tentato omicidio della figlia che aveva appena partorito nella sua abitazione. Stando a quanto accertato dai militari il parto sarebbe avvenuto in casa della donna, in maniera clandestina. La mamma avrebbe tentato di uccidere la neonata e l’avrebbe poi abbandonata in giardino.

