Lecce, gommone prende fuoco dopo un corto circuito: panico per i passeggeri a bordo



Momenti di panico a Porto Cesareo, in provincia di Lecce, dove un gommone di otto metri ha preso fuoco ed è poi completamente andato distrutto mentre a bordo c’erano alcuni passeggeri: tutti sono comunque riusciti a mettersi in salvo, mentre in pochi minuti il natante è colato a picco.

