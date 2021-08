Lee Ryan a processo non può pagare la multa per eccesso di velocità: “Non ho soldi, non ho niente”



L’ex cantante dei Blue starebbe vivendo una crisi economica che lo ha lasciato completamente al verde, dovuta all’emergenza Coronavirus e all’assenza di concerti, dunque all’assenza di lavoro. Per questo non sarebbe nelle condizioni di pagare una multa, per aver infranto due volte i limiti di velocità, pari a 1500 sterline. “Semplicemente non ho soldi…non sto lavorando…”, avrebbe spiegato ai giudici.

