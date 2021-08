Lee Ryan in bancarotta avrebbe speso 10 milioni di sterline in “alcol, droga e jet di lusso”



L’ex membro dei Blue ha giustificato l’assenza di denaro con la crisi dovuta al Covid. Secondo la ricostruzione del The Sun tuttavia, prima di arrivare a tale crisi economica Ryan avrebbe vissuto anni di eccessi e sregolatezza, che lo hanno lasciato completamente al verde e gettando in fumo un patrimonio da 10 milioni di sterline. Secondo il The Sun, la band viaggiava con jet privati e si concedeva lussuose vacanze durante le quali non mancavano alcol, droga e sesso. L’artista inoltre avrebbe tentato di eludere il fisco con una serie di investimenti offshore, poi falliti.

