L’ex Ciociara Alessia Macari incinta: “Ho un nuovo corpo e lo amo, sono più formosa”



Alessia Macari sta per diventare mamma: avrà il suo primo figlio dal marito Oliver Kragl, calciatore di origini tedesche che oggi vive con lei una favola d’amore in Italia. “Sono più formosa, come ero una volta. La mia parte preferita è la mia pancia che cresce, la parte meno preferita sono le gambe piene di acqua, ma in gravidanza è normale”, racconta l’ex Ciociara amata proprio per le sue curve sinuose. La showgirl, 27 anni, spera di avere una bambina e svela di aver già scelto il suo nome.

