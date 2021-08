L’ex deputato non vaccinato in ospedale per Covid: “Ho sbagliato ora ne pago le conseguenze”



“Se non si prova, non si capisce che brutta bestia è il Covid”, ha scritto Mauro Ottobre, ex deputato italiano e attuale consigliere provinciale a Trento, postando sul suo profilo Facebook una sua foto in primo piano nel letto d’ospedale con la maschera di ossigeno che testimonia la sua battaglia contro il Covid.

Continua a leggere



“Se non si prova, non si capisce che brutta bestia è il Covid”, ha scritto Mauro Ottobre, ex deputato italiano e attuale consigliere provinciale a Trento, postando sul suo profilo Facebook una sua foto in primo piano nel letto d’ospedale con la maschera di ossigeno che testimonia la sua battaglia contro il Covid.

Continua a leggere

Continua a leggere