L’ex fidanzata di Marcell Jacobs: “Dopo Tokyo non ha ancora chiamato suo figlio Jeremy”



L’ex compagna di Marcell Jacob è furiosa. A quanto pare l’atleta avrebbe tagliato i ponti con il suo passato al punto di non aver ancora rivisto suo figlio Jeremy, 7 anni, dopo l’oro ai 100 metri di Tokyo: “Stiamo ancora aspettando la sua chiamata”. Non è la prima volta che la ragazza, mamma del piccolo Jeremy, si sfoga sui social per l’assenza di Jacobs. Già nel 2016 scriveva: “Ignora suo figlio, che ca**o di uomo è questo?”.

