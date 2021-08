Lily Rose Deep dopo Timothée Chalamet, le foto del bacio con Austin Butler



Non ci sono più dubbi sul fatto che la figlia di Johnny Depp abbia voltato pagina dopo Timothée Chalamet, ad un anno dalla loro rottura. Il Daily Mail l’ha pizzicata per le strade di Londra in compagnia della sua nuova fiamma. Lui è Austin Butler, l’attore noto per i suoi ruoli in diverse serie tv che nel 2022 vedremo sul grande schermo nei panni di Elvis Presley. Alle spalle ha una storia d’amore lunga 9 anni con l’ex stellina Disney Vanessa Hudgens.

