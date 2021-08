Livorno, trovata morta tra gli ulivi in Maremma: la pista del rave



La giovane donna (under 30) trovata morta nell’oliveta di San Vincenzo potrebbe essere reduce dal festival techno di Valentano, tenutosi a Ferragosto nelle campagne della Maremma. Potrebbe essere morta per un’overdose di droga. Attesa per l’autopsia. L’ipotesi di reato è occultamento di cadavere.

