L’oroscopo di Ferragosto 2021: Vergine e Scorpione re dell’intrattenimento



L’oroscopo di Ferragosto 2021 vede trionfare i segni di terra insieme a Cancro e Scorpione. Quindi, nulla di nuovo per questo 15 agosto rispetto all’andamento dell’intera estate! Ancora per oggi Venere si trova nel segno zodiacale della Vergine, insieme a Mercurio e Marte ma da domani si trasferirà in BIlancia. Direi quindi a Vergine, Toro e Capricorno di darci dentro nei festeggiamenti del giorno più hot dell’anno!

