L’oroscopo di oggi 13 agosto 2021: Bilancia e Acquario sospendono le decisioni



Nell’oroscopo di oggi, venerdì 13 agosto 2021, non ci saranno da segnalare degli importanti aspetti tra i pianeti principali del sistema solare che l’astrologia considera. La Luna si trova nel segno della Bilancia, un segno zodiacale noto per evitare di esprimersi in giudizi personali se non considerati etici e giusti a livello universale.

