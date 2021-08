L’oroscopo di oggi 16 agosto 2021: nuovi amori per Bilancia e Acquario



Con l’oroscopo di oggi, lunedì 16 agosto 2021, non si ha soltanto l’inizio di una nuova settimana ma anche un bel cambiamento astrologico: Venere, il pianeta dell’amore che resta in un segno zodiacale circa un mese, si sposta dal segno della Vergine a quello della Bilancia. Via libera quindi all’amore in tutte le forme per i tre segni d’aria: Gemelli, Acquario e Bilancia stessa.

