L’oroscopo di oggi 17 agosto 2021: Sagittario e Ariete a rischio gaffes



Nell’oroscopo di oggi, martedì 17 agosto 2021, la Luna si trova nel segno del Sagittario mentre Marte e Mercurio si congiungono nel segno della Vergine. Se Mercurio congiunto a Marte può indicare un tipo di dialogo e di comunicazione vitale e scoppiettante ma contemporaneamente poco ragionata e pacata, la Luna in Sagittario non aiuterà certo la cautela prima di esprimersi. Quindi occhio a non fare gaffes!

