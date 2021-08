L’oroscopo di oggi 24 agosto 2021: Pesci e Scorpione hanno un fiuto eccezionale



Nell’oroscopo del giorno di oggi, martedì 24 agosto 2021, la Luna si troverà per gran parte della giornata nel segno dei Pesci e, poiché si trova nell’ultima parte di questo segno zodiacale, per buona parte del tempo ruoterà attorno a Nettuno. Nettuno è un pianeta fondamentale per i Pesci quindi questa Luna sarà davvero forte.

