L’oroscopo di oggi 25 agosto 2021: Ariete e Capricorno non vogliono sentir parlare d’amore!



La Luna è nel segno dell’Ariete nell’oroscopo di oggi, mercoledì 25 agosto 2021. Questa Luna già di suo particolarmente determinata e meno introversa sembra voler aumentare tensione e nervosismi mettendosi per buona parte della giornata in opposizione a Venere. Occhio quindi alle decisioni d’amore che prenderete… Anzi per oggi sarebbe proprio meglio evitarle!

