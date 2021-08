L’oroscopo di oggi 30 agosto 2021: buoni propositi creativi per Bilancia e Acquario



Con l’oroscopo del giorno di oggi, lunedì 30 agosto 2021, diamo il via anche ad una settimana molto importante: la settimana del rientro ufficiale alla nostra quotidianità! Per fortuna la Luna in Gemelli ci servirà per non perdere l’ottimismo ma anche la creatività nel stilare la lista dei buoni propositi. Marte sempre più vicino al trigono con Plutone serve a darci l’energia giusta anche per osare.

Continua a leggere



Con l’oroscopo del giorno di oggi, lunedì 30 agosto 2021, diamo il via anche ad una settimana molto importante: la settimana del rientro ufficiale alla nostra quotidianità! Per fortuna la Luna in Gemelli ci servirà per non perdere l’ottimismo ma anche la creatività nel stilare la lista dei buoni propositi. Marte sempre più vicino al trigono con Plutone serve a darci l’energia giusta anche per osare.

Continua a leggere

Continua a leggere