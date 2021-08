L’oroscopo di oggi 31 agosto 2021: Acquario e Bilancia pronti a grandi propositi



Con l’oroscopo di oggi, martedì 31 agosto 2021, siamo pronti a saltellare sul posto e a lanciarci non solo nel mese di settembre ma soprattutto verso l’elenco dei buoni propositi. Per fortuna saremo supportati nello stilare la fatidica lista da Mercurio, il pianeta del pensiero, che si trova nel segno della Bilancia per una lunghissima sosta di oltre due mesi. Mercurio in Bilancia indica la voglia di comunicare in modo diplomatico e soprattutto di pensare usando il rarissimo sale in zucca.

Continua a leggere



Con l’oroscopo di oggi, martedì 31 agosto 2021, siamo pronti a saltellare sul posto e a lanciarci non solo nel mese di settembre ma soprattutto verso l’elenco dei buoni propositi. Per fortuna saremo supportati nello stilare la fatidica lista da Mercurio, il pianeta del pensiero, che si trova nel segno della Bilancia per una lunghissima sosta di oltre due mesi. Mercurio in Bilancia indica la voglia di comunicare in modo diplomatico e soprattutto di pensare usando il rarissimo sale in zucca.

Continua a leggere

Continua a leggere