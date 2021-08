L’oroscopo di oggi 6 agosto 2021: Vergine e Capricorno sono molto zen



Anche nell’oroscopo di oggi, venerdì 6 agosto 2021, la Luna si trova ancora nel segno del Cancro e per buona parte della giornata sarà in trigono a Nettuno. Questo aspetto non fa che amplificare le nostre emozioni portandole addirittura ad un livello universale, magico ed ideale. Tutto ciò è meraviglioso se non fosse che il Sole quadrato a Urano ci chiede di tornare con i piedi per terra e lo fa in una maniera decisamente poco gentile. Per fortuna ci saranno Venere ma soprattutto Marte nel segno della Vergine che con tanta razionalità cercheranno di comprendere bene prima di agire.

