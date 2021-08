Luciano Punzo e Manuela Carriero vanno a convivere: “Napoli con te è ancora più bella”



Luciano Punzo e Manuela Carriero sono più innamorati che mai e a pochi mesi dalla fine di Temptation Island sarebbero pronti a fare il passo della convivenza. Lo ha annunciato l’ex tentatore in un video su Instagram, spiegando di aver scelto Napoli, la sua città natale, come nido d’amore per il nuovo capitolo che sta per vivere con Manuela. Notizia che probabilmente è già arrivata alle orecchie di Stefano Sirena.

