Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi, le foto in barca insieme alla famiglia



Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi sono in ottima sintonia e a quanto pare quella dell’imprenditore è diventata per lei come una seconda famiglia. L’ex Velina e il fratello minore di Silvio Berlusconi sono stati immortalati dal settimanale Chi durante una vacanza in Sardegna dove Maddalena Corvaglia sarebbe ospite di Davide Luigi Berlusconi e della compagna Matilde Bruzzone.

