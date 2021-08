Mahmood dopo l’incendio al grattacielo di Milano: “Sto bene, la vita è bella”



“Sto bene. Per fortuna non ci sono state vittime. Grazie ai vigili del fuoco per l’incredibile lavoro svolto e a tutti voi per i messaggi, vi voglio bene. La vita è bella”, scrive a corredo delle immagini che scorrono nelle sue Instagram Stories. L’artista, passando davanti al grattacielo Torrei dei Moro, devastato dalle fiamme, riprende il luogo desolato dal quale passa velocemente in macchina.

Continua a leggere



“Sto bene. Per fortuna non ci sono state vittime. Grazie ai vigili del fuoco per l’incredibile lavoro svolto e a tutti voi per i messaggi, vi voglio bene. La vita è bella”, scrive a corredo delle immagini che scorrono nelle sue Instagram Stories. L’artista, passando davanti al grattacielo Torrei dei Moro, devastato dalle fiamme, riprende il luogo desolato dal quale passa velocemente in macchina.

Continua a leggere

Continua a leggere