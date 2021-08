Malore dopo un tuffo nella piscina gonfiabile, bimbo di 10 anni muore mentre gioca con l’amichetto



Tragedia in un paesino delle montagne pistoiesi. Un bimbo di 10 anni, dopo un tuffo nella piscinetta gonfiabile, ha accusato uno scompenso: difficoltà dei soccorsi a raggiungere il luogo della tragedia, poi la corsa in elicottero, ma purtroppo la scorsa notte il bambino non ce l’ha fatta.

