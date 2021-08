Maltempo, bomba d’acqua e black-out nel Perugino: alberi caduti, allagamenti e disagi sulle strade



Il maltempo ha creato disagi nel pomeriggio di lunedì in provincia di Perugia, in particolare nelle zone di di Ponte San Giovanni e Ponte Pattoli, con i vigili del fuoco impegnati in decine di interventi. La clinica veterinaria di Ponte Felcino ha segnalato l’allagamento e un black-out nei propri locali, dove si trovano animali gravi attaccati a macchinari vitali.

