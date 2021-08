Maltempo, in arrivo rovesci e temporali. Allerta meteo martedì 17 agosto: le regioni a rischio



Temporali in arrivo su gran parte delle regioni del Nord Italia dove nelle prossime ore si abbatteranno forti piogge tanto che la Protezione Civile ha diramato un bollettino con allerta meteo gialla per la giornata di domani martedì 17 agosto, per rischio temporali e idrogeologico sul Trentino Alto Adige centro-meridionale, su Veneto e Friuli-Venezia Giulia e Marche centro-meridionali.

