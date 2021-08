Maltempo, violente grandinate al Nord: chicchi grandi come palline da tennis



Quella di ieri è stata una giornata all’insegna del maltempo in quasi tutte le regioni del nord Italia, con improvvise e violente grandinate dal Piemonte al Friuli: in provincia di Cuneo sono caduti chicchi da 3/5 centimetri di diametro, a Pordenone invece grandi quasi come un pugno.

