Mamma no-vax di un’infermiera muore di Covid nello stesso ospedale dove lavora la figlia



Una straziante storia di come possa essere irreparabile sottovalutare il Covid e non credere all’utilità dei vaccini, arriva dall’Inghilterra dove un’infermiera ha voluto condividere su Twitter la storia della sua mamma, convinta no Vax, morta a 57 anni, nonostante non avesse altre patologie: “Spero la smettiate di condividere stupidaggini sui social”.

