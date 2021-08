Mappa Ue del rischio Covid, 6 regioni in zona rossa, solo una è verde: l’elenco aggiornato



Il nuovo aggiornamento della mappa Ue realizzata dall’Ecdc sul rischio Covid nei paesi europei: secondo gli ultimi dati, sono 6 le regioni in zona rossa in Italia tra cui le due Isole mentre solo una è verde. Il resto della Penisola è colorato di giallo. In Europa peggiora la situazione in molti Paesi come la Germania, la Francia e la Grecia.

