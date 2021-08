Mara Venier stizzita da un commento sui suoi capelli risponde: “Perché devi rompere i co**oni”



Mara Venier non si smentisce mai e, infatti, mostra il suo carattere piuttosto irriverente anche sui social. La conduttrice ha risposto per le rime ad un utente che le ha detto di “tagliare i capelli perché vecchia”, scrivendogli di non rovinare uno scatto tanto bello con un commento simile. Non contenta, però, ha continuato la querelle sottoponendo ai suoi fan possibili tagli di capelli per “accontentare” la richiesta di chi aveva scritto quel commento.

