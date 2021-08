Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci svelano il sesso del quarto figlio



La popolare coppia di influencer, nuovamente in dolce attesa, ha svelato il sesso del bebè in arrivo durante una festa in Sardegna, attraverso Instagram. Dopo i tre maschietti, Nathan Leone, Filiberto Noah e Leonardo Liam, finalmente Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci avranno una femminuccia.

