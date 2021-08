Marito e figlia non tornano, li geolocalizza col cellulare ma scopre che sono morti in un burrone



Le vittime sono Sandro Prada, classe 1970, e la figlia 13enne, Elisa, trovati senza vita in un burrone a Nogarè, frazione di Perigine, a pochi chilometri da casa. I due erano usciti nel pomeriggio di ieri per un giro in motocicletta ma non erano più rientrati: erano stati vittime di un terribile incidente stradale di cui nessuno si era accorto.

Continua a leggere



Le vittime sono Sandro Prada, classe 1970, e la figlia 13enne, Elisa, trovati senza vita in un burrone a Nogarè, frazione di Perigine, a pochi chilometri da casa. I due erano usciti nel pomeriggio di ieri per un giro in motocicletta ma non erano più rientrati: erano stati vittime di un terribile incidente stradale di cui nessuno si era accorto.

Continua a leggere

Continua a leggere