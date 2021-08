Martina Sebastiani di Temptation Island è diventata mamma: è nata Vittoria



Martina Sebastiani, l’ex protagonista di Temptation Island 2018, è diventata mamma per la prima volta. È nata la piccola Vittoria, come annuncia pubblicando alcuni scatti della neonata su Instagram, con tanto di presentazione ufficiale al popolo dei social. “La nostra vita in una foto” aggiunge l’influencer coinvolgendo anche il suo attuale compagno.

Continua a leggere



Martina Sebastiani, l’ex protagonista di Temptation Island 2018, è diventata mamma per la prima volta. È nata la piccola Vittoria, come annuncia pubblicando alcuni scatti della neonata su Instagram, con tanto di presentazione ufficiale al popolo dei social. “La nostra vita in una foto” aggiunge l’influencer coinvolgendo anche il suo attuale compagno.

Continua a leggere

Continua a leggere