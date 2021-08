Mascherine in buste di plastica dall’elicottero sulla spiaggia: la follia della Lega in Calabria



Mentre il mondo cerca di pulire il mare dalla plastica, in Calabria la Lega di Salvini ce la butta con l’elicottero, direttamente sulla testa dei bagnanti, con un bel volo in elicottero a bassa quota, portellone aperto e migliaia di mascherine imbustate nella plastica giù dal portellone, sulla sabbia, in mare. Una follia che lascia senza parole.

