Maxi sbarco di migranti a Lampedusa: in 400 su un peschereccio, sull’Isola hotspot al collasso



Altri 400 migranti sono sbarcati questa mattina a Lampedusa, tutti stipati all’inverosimile su un singolo peschereccio partito dalle coste nordafricane e che per puro miracolo è rimasto a galla fino in vista delle coste italiane. Dopo le operazioni di controllo sulla banchina, i migranti saranno trasferirti all’hotspot di Lampedusa, il cento per migranti dell’Isola che da giorni ormai è strapieno.

