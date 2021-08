“Mi intubano, non parleremo più. Vi amo”. L’ultimo sms di Enzo Galli, morto di Covid, alla moglie



Il 45enne a fine aprile era rimasto bloccato in India insieme alla moglie, che era risultata positiva. I due si erano recati nel Paese devastato dal Covid per adottare una bimba ed erano riusciti a rientrare in Italia (grazie anche alle donazioni – per 130mila euro), ma poco dopo Galli era stato ricoverato. Non è mai riuscito a riprendersi e ieri e morto.

Continua a leggere



Il 45enne a fine aprile era rimasto bloccato in India insieme alla moglie, che era risultata positiva. I due si erano recati nel Paese devastato dal Covid per adottare una bimba ed erano riusciti a rientrare in Italia (grazie anche alle donazioni – per 130mila euro), ma poco dopo Galli era stato ricoverato. Non è mai riuscito a riprendersi e ieri e morto.

Continua a leggere

Continua a leggere