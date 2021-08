Modena, saltano nudi sull’auto dei carabinieri: due turisti fermati con lo spray al peperoncino



I fatti sono avvenuti alla rotonda di Fiorano Modenese sulla via Circondariale San Francesco. Le due persone, poi risultate essere due cittadini tedeschi di 28 e 25 anni, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti, sono stati arrestati per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, danneggiamento e porto abusivo di oggetti ad offendere.

Continua a leggere



I fatti sono avvenuti alla rotonda di Fiorano Modenese sulla via Circondariale San Francesco. Le due persone, poi risultate essere due cittadini tedeschi di 28 e 25 anni, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti, sono stati arrestati per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, danneggiamento e porto abusivo di oggetti ad offendere.

Continua a leggere

Continua a leggere