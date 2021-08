Molise, il caso della dottoressa abortista che non può prendere il posto dell’attuale responsabile



La ginecologa Giovanna Gerardi pratica l’interruzione di gravidanza ben prima del dottor Mariano, acclamato dai giornali come “l’ultimo dottore non obiettore in Molise”. Lui dovrebbe andare in pensione, ma l’Asrem continua a posticipare e a indire bandi ridicoli dove si offre un contratto a tempo determinato, in sfregio ai diritti donne, sia della dottoressa Gerardi, sia delle cittadine molisane.

